McDonald’s investe em novo conceito de experiência em Porto Alegre

O McDonald’s começou o ano de 2018 com o pé direito no Rio Grande do Sul: a rede inaugura sua primeira unidade em Porto Alegre alinhada ao recente padrão internacional da marca. Quem visitar o novo restaurante da Capital, localizado na Avenida Senador Tarso Dutra, 861, viverá uma experiência inédita.

Com arquitetura e design inovadores, o local proporciona ainda mais protagonismo aos seus clientes, oferecendo aos consumidores inovação, tecnologia e interatividade, já presentes em países como Estados Unidos, França, Hong Kong, Índia e Argentina. No Brasil, a cidade de São Paulo possui um restaurante-conceito com esse padrão.

De acordo com Paulo Camargo, presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados, operadora do McDonald’s na América Latina, a marca está conduzindo um processo mundial de padronização de restaurantes. Até o fim de 2019 toda a rede brasileira estará operando nesse novo modelo. Os projetos do Brasil passarão a seguir os conceitos internacionais, mas com um tempero local: um atendimento mais personalizado e não ‘robotizado’ e mais adequado ao perfil de cada cliente.

“Diariamente buscamos maneiras de proporcionar experiências cada vez melhores aos nossos clientes. E o novo restaurante reúne diversos elementos que atendem aos anseios dos consumidores atuais, que buscam mais conveniência e inovação na hora da refeição”, afirma Camargo.

O Rio Grande do Sul é um mercado estratégico para a marca, onde possui 48 restaurantes, dos quais 21 estão localizados em Porto Alegre, e que empregam 1.300 pessoas.

Experiência Inovadora

Os clientes terão a opção de fazer seus pedidos por meio de totens de autoatendimento instalados no salão principal do restaurante, o que possibilitará a customização de itens de sanduíches já consagrados no cardápio. Com isso, o McDonald’s amplia o conceito de Made For You (Feito Para Você, na tradução), oferecendo uma experiência única aos consumidores. Após finalizar o pedido no totem, o consumidor retirará a refeição em uma área exclusiva, com senha.

Quem preferir fazer o pedido da maneira tradicional, terá à sua disposição um menu board digital completamente renovado e atendimento mais personalizado, feito por funcionários vestidos com novos uniformes, cujos modelos foram eleitos por eles mesmos. O novo ambiente proporciona mais entretenimento e diversão às famílias, pois quem visitar o restaurante terá à disposição tablets com acesso à internet e jogos.

Dentro na nova filosofia de atendimento da marca, a Cooltura de Serviço deixa de lado a famosa padronização do discurso “McFritas acompanham” e passa a ser direcionado ao perfil do atendente, que pode ser ele mesmo e assumir uma linguagem que melhore a experiência do cliente dentro do restaurante.

