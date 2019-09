McFly está de volta! Banda anuncia lançamento de uma música por semana

Depois de alguns anos fora dos palcos, McFly está de volta. Tom Fletcher, Danny Jones, Dougie Poynter e Harry Judd vão se reunir novamente nos palcos. E o encontro já tem data: será no dia 20 de novembro, na O2 Arena, em Londres. Por enquanto, este é o único show anunciado pelo grupo, sem confirmação de turnê.

O grupo usou as redes sociais para fazer a divulgação do retorno. “Estamos de volta”, escreveu a banda no Instagram.

Nos stories, Tom Fletcher contou mais uma novidade: “vamos lançar uma música por semana até o show”. O músico não informou em qual data iniciaria os lançamentos.

Banda

Formado em 2003, o McFly ganhou fama no ano seguinte com o lançamento de Room on the 3rd Floor, álbum que trazia as músicas “Obviously”, “Five Colours In Her Hair” e “That Girl”, além da faixa que dá nome ao projeto. O disco estreou no primeiro lugar das paradas britânicas, superando um recorde que antes estava nas mãos dos Beatles, isto é, o de banda mais nova a alcançar o título de número 1.

Anos depois, eles participaram da comédia romântica Sorte no Amor, estrelada por Lindsay Lohan e Chris Pine. Na produção, eles interpretavam a si mesmos e cantavam faixas como “Too Close for Comfort” e “I’ll Be OK”. Essa não foi a única produção em que atuaram. Em 2010, fizeram um curta chamado Nowhere Left to Run para acompanhar o lançamento do álbum Above the Noise. Em 2013, três anos antes do hiato, o McFly ainda uniu forças com o Busted, formando temporariamente o grupo McBusted. Juntos, fizeram uma turnê tocando canções das duas bandas. Os últimos lançamentos do grupo liderado por Fletcher foram as faixas “Love is Easy” e “Love Is On The Radio”.

