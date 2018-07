Dez dias após a prisão do ex-governador André Puccinelli, o MDB de Mato Grosso do Sul resolveu substituir seu candidato ao governo do Estado e lançar a senadora Simone Tebet ao governo do Estado. A decisão foi tomada neste domingo (29). Governador de Mato Grosso do Sul entre 2007 e 2014, Puccinelli era o pré-candidato do partido ao governo do Estado.

