MDB assume o comando da Famurs

O 38º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul, que começa hoje no auditório da Assembléia Legislativa, marca a despedida do prefeito de Rio dos Índios, Salmo Dias (PP), da presidência da Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul).

Amanhã, será a posse da nova diretoria: o prefeito de Garibaldi, Antonio Cettolin (MDB), assumirá o comando da entidade, até julho de 2019. A equipe terá, ainda, o prefeito de Encantado, Adroaldo Conzatti (1º vice-presidente); prefeito de Candelária, Paulo Roberto Butzge (2º vice-presidente); e o prefeito de Cacique Double, Edivan Firtuna (3º vice-presidente).

Frederico acredita na Lei Kandir

O deputado Frederico Antunes (PP) aposta no êxito da Comissão Especial Mista do Congresso, criada com a finalidade de oferecer propostas de alteração à Lei Kandir. Ele vai aproveitar a movimentação política do 38º Congresso de Municípios para mobilizar prefeitos para que pressionem deputados e senadores pela aprovação da compensação financeira devida pela União aos Estados, Distrito Federal e Municípios em função da perda de receita decorrente da desoneração de ICMS sobre exportações de bens. Otimista, Frederico acredita que será possível aprovar uma mudança que altere os atuais R$ 300 milhões que o Estado recebe por ano como compensação referente às perdas da Lei Kandir, para R$ 4 bilhões por ano.

A solução para Beneficência Portuguesa

A Associação Beneficência São Miguel, que administra a área médica do hospital de Gramado, deverá locar as dependências do Hospital Beneficência Portuguesa, de Porto Alegre. O curioso é que o hospital de Gramado, após enfrentar uma crise financeira e quase fechar as portas, agora está sob intervenção da prefeitura local. Diante do nó em que se transformaram os problemas de gestão do Beneficência Portuguesa, a locação do espaço foi a principal alternativa proposta pela consultoria do Hospital Sírio-Libanês, de São Paulo.

Freeway sem pedágio

Esta coluna já antecipou ontem, tendo como fonte o chefe da Casa Civil da presidência da República, Eliseu Padilha: a Triunfo Concepa liberou as cancelas dos postos de pedágio de Santo Antonio da Patrulha e Gravataí, na freeway (BR-290), e de Eldorado do Sul. Tudo isso porque expirou o contrato de concessão dos trechos e o governo federal não aceitou prorrogá-lo, com base nos valores pedidos pela empresa. Até fevereiro deve estar concluída a licitação para a contratação da nova concessionária.

Chanceler fraco, Aloysio Nunes vai aos EUA

Sem agendar qualquer encontro com alguma autoridade norte-americana, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, viaja hoje para os Estados Unidos para buscar uma solução para os brasileiros que entraram ilegalmente naquele país e que, em razão disso, foram detidos e separados dos filhos. Na biografia de nosso chanceler, em destaque o fato de ter sido motorista e segurança do guerrilheiro Carlos Marighella, chegando a participar do célebre assalto ao trem pagador Jundiaí-Santos, em 1968.

