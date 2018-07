MDB dissolve diretório mineiro

Com aval do senador Romero Jucá (RR), presidente nacional do MDB, deputados federais e estaduais de Minas Gerais dissolveram a direção do diretório estadual do partido e retiraram do cargo o vice-governador e pré-candidato ao governo mineiro, Antônio Andrade. A manobra abriu caminho para os emedebistas desistirem de uma candidatura própria a governador.

