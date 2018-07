MDB fará convenção em 4 de agosto

Caciques do MDB definiram, em reunião nesta segunda (9), que será no dia 4 de agosto a convenção nacional do partido, onde será definido se o ex-ministro Henrique Meirelles, que tem 1% nas pesquisas de intenções de votos, será ou não candidato da legenda à Presidência. A estratégia é que Meirelles ligue para todos os 443 convencionais, aqueles que votam na convenção do MDB, para pedir votos.

