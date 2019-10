MDB nacional vai descentralizar ações para a eleição de 2020

Foi expressiva a participação dos gaúchos na reunião realizada ontem em Brasília pela executiva nacional do MDB. O partido aprovou proposta do deputado estadual Gabriel Souza para descentralizar as atividades na busca de prospectar candidaturas para as eleições municipais de 2020, denominada de Programa 2020. O objetivo é aproximar o comando da base partidária. Gabriel é primeiro secretário da executiva nacional do partido e vai comandar o projeto. O presidente estadual, deputado Alceu Moreira, reafirmou no encontro a necessidade do fortalecimento do MDB como partido de centro.

Operação Pacto mira Cartel dos Cegonheiros junto a montadoras

O delegado da Polícia Federal Rodrigo Sanfurgo, da Delegacia de Repressões a Crimes Fazendários em São Paulo, um dos coordenadores da primeira fase da Operação Pacto, que mira o cartel de cegonheiros em todo o Brasil, confirma que foram cumpridos mandados de buscas e apreensões em transportadoras dos grupos Sada e Tegma. Segundo o delegado, dois objetivos orientam o Cartel dos Cegonheiros: a divisão do mercado, com fixação do preço dos fretes acima dos valores praticados no mercado e a eliminação da concorrência. A violência contra concorrentes é uma espécie de marca registrada dessa organização, conforme apurado em outros inquéritos abertos pela Polícia Federal.

Montadoras são coagidas

De acordo com o delegado Rodrigo Sanfurgo, a força dessa organização criminosa é muito grande, capaz até mesmo de coagir grandes montadoras em todo o Brasil: “Se uma montadora escolhesse uma empresa fora desse cartel, ela (a montadora) era coagida, com piquetes e queima de caminhões. Essa coação tinha, muitas vezes, a participação de um sindicato de transportadores do Espírito Santo”. Em vez de 25%, o preço cobrado a mais das montadoras, reféns desse grupo, pode chegar a 40%. O percentual é repassado integralmente aos consumidores. Pelo menos quatro grandes empresas sindicatos de cegonheiros são investigados em todo o País, inclusive no Rio Grande do Sul. No caso da GM, em Gravataí, no Rio Grande do Sul, o Ministério Publico Federal denuncia a manutenção da exclusividade das empresas Sada, Tegma e Transauto, localizados em São Bernardo do Campo (SP), acusadas de formação de cartel para distribuição até a rede de concessionárias da marca.

Para não prejudicar Enem, ato contra STF foi suspenso

Valendo-se do bom senso que falta em outros setores, os movimentos sociais Vem Pra Rua e Avança Brasil decidiram suspender as manifestações previstas para domingo contra o STF. A suspensão do ato quer evitar qualquer prejuízo aos exames do Enem, marcados para aquela data.

Deputado Zé Nunes: direitos políticos suspensos

Caso não consiga reverter a decisão da 2ª Vara Judicial de São Lourenço do Sul, que determinou a suspensão dos seus direitos políticos por três anos, o ex-prefeito José Sidney Nunes de Almeida, atual deputado estadual com o nome de Zé Nunes (PT), verá interrompida sua carreira política. Ele foi condenado juntamente com o ex-vice-prefeito José Daniel Raupp Martins e o ex-procurador-geral do município Ívano Teixeira Spiering por contratações irregulares de serviços sem licitação. O fato deu-se quando Zé Nunes era prefeito e São Lourenço do Sul.

Pelotas paga folha de outubro só dia 10 de dezembro

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, que sucedeu a Eduardo Leite no comando da prefeitura, anunciou novo parcelamento de salários dos servidores do município. Com o cronograma, a folha de pagamento de outubro será finalizada apenas no dia 10 de dezembro.