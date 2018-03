MDB não decarta apoio ao DEM

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse que Michel Temer poderá endossar uma candidatura presidencial do chefe da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), mesmo após ele afirmar que “não será garoto-propaganda do Planalto”. “A ideia é apoiar um partido aliado, mas veremos a pré-candidatura do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles [PSD]”.

Deixe seu comentário: