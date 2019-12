Celebridades “Me sentindo a gordinha mais gostosa do Brasil”, diz Simone após trocar silicone

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2019

Cantora aproveitou para trocar as próteses de silicone e retirar o excesso de pele dos seios Foto: Reprodução/Instagram Cantora aproveitou para trocar as próteses de silicone e retirar o excesso de pele dos seios (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Insatisfeita com o seu corpo, Simone decidiu fazer uma cirurgia plástica para trocar as próteses de silicone dos seios. E depois de explicar em sua rede social que a gravidade após o nascimento do filho, Henry, deixou seus seios mais flácidos, em um show na noite de sábado ela falou sobre o procedimento cirúrgico.

“Meu amigo, dê uma alegria pra 2020 pra esse homem, pelo amor de Deus”, disse, referindo-se a sua conversa com o cirurgião plástico. “Fiz os exames e agora estou bem aqui durinha, com oito dias, cantando pra vocês. Tô me sentindo a gordinha mais gostosa do Brasil”, garantiu.

Ao ouvir o relato de Simone, ainda no palco Simaria afirmou: “E se você também não tiver se sentindo bem e quiser fazer a cirurgia, faça também”. E se divertiu ao citar os looks ousados que já assumiu serem sua preferência: “Quem tiver com os peitos duros e quiser mostrar faça como eu e mostre essa p****. Porque depois que cair ninguém olha. Tem que aproveitar agora que está duro. Porque depois que cai não tem mais fiu-fiu não, é bliu-bliu”.

Jorge Cambraia, médico de Simone, afirmou que a cantora, que vem seguindo uma reeducação alimentar rigorosa para emagrecer e engravidar de seu segundo filho, o procurou após sentir dores nos seios. Por este motivo, em um primeiro momento, ele chegou a suspeitar que a artista estivesse com alguma infecção nas mamas, o que foi descartado posteriormente.

“Havia uma diferença grande de volume entre as mamas, a da esquerda estava bem maior que a da direita, e com uma maior quantidade de líquido também. O que foi feito foi a troca das próteses e a retirada de pele de forma a deixar as mamas mais simétricas, com volumes mais parecidas”, detalhou o cirurgião.

