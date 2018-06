Me Two: Gaúchas lançam primeira plataforma com conteúdo e serviços especializados sobre gêmeos e múltiplos do Brasil

Ter filho é um sentimento único e indescritível, que se multiplica quando se descobre que são duas ou mais crianças para a família. Junto com toda a emoção surgem também as dúvidas e os receios. Nesse momento, o apoio e suporte de quem vive esse desafio diário pode ser fundamental para tornar essa jornada mais leve. Pensando nisso, nasceu a Me Two – primeira plataforma com conteúdo e serviços especializados sobre gêmeos e múltiplos do Brasil.

O projeto é capitaneado por três amigas, Elisa Scheibe Marty, Thaís Reali e Vanessa Rocha, que têm em comum: ser mães de gêmeos. Com características distintas, elas formam um time e levam a causa muito além de suas famílias. Por meio de um grupo de Whatsapp, criado em 2015, chamado “Confraria das Mães de Gêmeos”, elas trocavam informações, dicas e vivências sobre maternidade gemelar. Com o aumento do número de mães no app de conversa (mais de 150) e eventos realizados através dele, perceberam a necessidade de criar um portal para ampliar essa troca. Assim, decidiram levantar a bandeira do tema e criar esse espaço sobre gêmeos e múltiplos. O objetivo é ser uma referência sobre o tópico no Brasil.

O http://metwo.com.br/ é um espaço de troca de experiências, compartilhamento, apoio, solidariedade, debates, conquistas, histórias inspiradoras e de superação. Além do site, a plataforma conta com redes sociais (Facebook, Instagram, Youtube e Pinterest) – onde são compartilhados vídeos, artigos, histórias, dicas de médicos parceiros e especialistas em gêmeos. Como organizar a rotina? Darei conta de tudo com dois ao mesmo tempo? Como conciliar as prioridades, o sono, os horários? Como lidar com essa nova vida? Todas as respostas em um só lugar. Afinal, tempo e organização são valiosos para mães e pais de gêmeos. Em breve, a Me Two planeja lançar um aplicativo e também clubes de ofertas direcionadas de desconto e desapegos.

Segundo o IBGE, ocorreram 58.837 partos gemelares no ano de 2015. Estima-se que o Brasil conte com 9,8 milhões de irmãos que nascem de uma mesma gestação. Entre os projetos da Me Two em andamento, está uma pesquisa inédita sobre gêmeos, a partir de uma parceria com o Instituto de Psicologia/Painel USP de Gêmeos. O estudo pretende aprofundar o conhecimento sobre o relacionamento entre irmãos que nasceram de uma mesma gestação e suas reações frente a situações de separação. O objetivo é gerar mais informação e conhecimento através de vivências e observações dos pais.

Deixe seu comentário: