MEC autoriza a instalação de câmpus da Universidade Feevale em Campo Bom

Uma ligação do ministro da Educação, Rossieli Soares da Silva, para o reitor da Universidade Feevale, Cleber Prodanov, no final da manhã desta quarta-feira, dia 4, sinalizou que a implantação do Câmpus III da Instituição em Campo Bom já estava se concretizando. No telefonema, o ministro parabenizou o reitor pela posse no dia 28 de junho e afirmou estar assinando naquele momento, em Brasília, a portaria que autorizava o credenciamento do Câmpus, assim como a oferta dos cursos de Medicina Veterinária e Engenharia Biomédica, entre outros.

Publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, dia 5, a portaria sucedeu o parecer favorável ao credenciamento da nova sede pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres) do Ministério da Educação (MEC) e também a homologação pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). “A expansão da Universidade Feevale passa pela implantação do Câmpus III em Campo Bom, que impulsionará o desenvolvimento regional. A importância desse passo se refletirá na utilização da área de 5.000m2 para a construção do Hospital Escola Veterinário, que prevê investimento de cerca de R$ 22,5 milhões”, afirma Roberto Cardoso, presidente da Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo (Aspeur), mantenedora da Feevale.

Para Prodanov, a expansão da Universidade junto ao Feevale Techpark é muito qualificada e dirigida para algumas áreas, especialmente as tecnológicas e as relacionadas à Medicina Veterinária e à Engenharia Biomédica, que vão crescer imediatamente dentro do novo câmpus, juntamente com o Hospital Escola Veterinário. Segundo o reitor, a intenção é que o câmpus em Campo Bom seja completo, pensando na ampliação de áreas como as engenharias e de laboratórios que prestam serviços às empresas. “Evidentemente que a Medicina Veterinária, em função do cluster da saúde, da extensão e da assistência à área da pesquisa – nas áreas de alimentos, vacinas e componentes para a qualidade de vida animal, entre outras – vai impulsionar as empresas que estão ao redor do Feevale Techpark e do Câmpus III”, destaca, acrescentando que a Instituição está trabalhando na formatação de novos cursos que, em função da autonomia da sede, independem de autorização.

Desenvolvimento regional

Além de aproximar a Universidade Feevale de Campo Bom e dos municípios do entorno, o Câmpus III deverá ser um fator decisivo para o desenvolvimento regional. “Estamos mais próximos de realizar esse sonho. Acreditamos que em breve poderemos contar com esse importante empreendimento na área da educação superior na cidade. Temos a convicção que apenas investindo em educação é possível construir um futuro melhor para todos e continuaremos buscando parcerias para que Campo Bom se torne uma cidade universitária”, destaca o prefeito Luciano Orsi.

Os cursos de graduação funcionarão em um prédio doado pelo município de Campo Bom à Universidade em 2016, o Condomínio Empresarial Alberto Santos Dumont. Com área total de 2.342,68m², o edifício foi reformado e ampliado para receber os novos cursos da Instituição. No início deste ano, também foi doada uma área de 5.000m² junto ao Feevale Techpark, a qual será utilizada para a construção de um Hospital Escola Veterinário. Esse será mais um fator de desenvolvimento na área da saúde no local, pois o hospital poderá dialogar com as empresas ali instaladas. De acordo com o reitor Cleber Prodanov, a ideia é que o Câmpus III seja um espaço de relacionamento e vocação tecnológica, em que tanto o Câmpus quanto o Feevale Techpark sejam uma porta de entrada para as empresas, onde estas tenham um apoio tanto na formação das pessoas quanto na prestação de serviços.

