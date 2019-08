MEC libera R$ 60 milhões para internet nas escolas rurais

Um programa que leva internet banda larga para escolas em zonas rurais do Brasil receberá investimentos, segundo anunciou o ministro da Educação (MEC), Abraham Weintraub. Intitulado Inovação Educação Conectada, o programa receberá R$ 60 milhões. A expectativa é que até o final do ano, cerca de três milhões de estudantes sejam beneficiados com a iniciativa.

Este dinheiro será repassado para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), responsável por realizar as conexões de internet. A maior parte das escolas está localizada na Região Nordeste, totalizando 3.596. Depois vem a Região Norte, com 1.022 cidades. O Centro-Oeste aparece em seguida, com 653 municípios atendidos pelo programa.

Esta é a segunda parcela de investimento para o programa. A primeira, ainda em 2017, foi no mesmo valor. No total, serão seis repasses, um por ano, até 2023. Com isso, houve um aumento na meta de escolas que serão conectadas até o final de 2019; agora serão oito mil escolas rurais. Antes, o governo trabalhava com a meta de 6.500 escolas.

Ao entregar o cheque simbólico, Weintraub disse que a prioridade do governo é investir na universalização da banda larga e no ensino básico. “Esse cheque que o MEC está entregando é muito simbólico pela prioridade. A educação, a educação básica. A educação é um dos pilares para você ser livre”, disse. “A internet é uma coisa recente para toda a humanidade, mas ela é tão importante quanto o livro, saber ler e escrever. Ela dá a possibilidade de se ter acesso a todo conhecimento humano produzido até esse momento”, acrescentou.

