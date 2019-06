MEC libera verba para reconstrução da fachada do Museu Nacional, destruído por incêndio

O Ministério da Educação (MEC) liberou R$ 908 mil para a reconstrução da fachada do Museu Nacional. A notícia foi confirmada pelo diretor do Museu, Alexander Kellner neste sábado (8). O Museu foi destruído por um incêndio no ano passado.

Kellner está no aguardo da primeira parcela da verba que é resultado de uma emenda impositiva dos deputados do Rio de Janeiro com o objetivo de reconstruir o imóvel. Essa emenda tem o valor total de R$ 55 milhões, que serão usado na primeira fase de reconstrução do espaço, o que deve ocorrer até 2021. No entanto, houve contingenciamento de todas as emendas impositivas, o que reduz os recursos destinado para o Museu Nacional para R$ 43,1 milhões.

Um primeiro repasse de R$ 12 milhões é aguardado pelo diretor do Museu para que seja possível começar os trabalhados de reconstrução do local. A estimativa da diretoria é de que 75% e 78% das coleções tenham sido afetadas pelo incêndio. O trabalho de salvamento do acervo que ainda está sob os escombros só deve ser encerrado no fim deste ano. O resgate das peças tem sido divulgados progressivamente, mas o entendimento é de que mais da metade das coleções tenha sido totalmente perdida.

O incêndio ocorreu no dia 2 de setembro de 2018, atingindo grandes proporções e destruindo praticamente todo o acervo histórico e científico construído ao longo de duzentos anos.