MEC manterá as provas do Enem na mesma data; gráfica responsável pela impressão faliu

Por Gabriella Rocha*

Nesta segunda-feira (1º) a RR Donnelley Editora e Gráfica Ltda, responsável pela impressão das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desde 2009, decretou falência e não prestará mais serviços gráficos e de diagramação.

O Ministério da Educação divulgou uma nota oficial, em resposta à repercussão que a informação gerou, afirmando que a data das provas continuará a mesma prevista no edital, nos dias 3 e 10 de novembro, cujas inscrições poderão ser feitas a partir do próximo mês, entre 6 e 17 de maio. O governo, neste momento, está em busca de uma nova gráfica para realizar as operações.

Entre as exigências cumpridas pela RR Donnelley, estava o processo de seleção dos encarregados, que era realizado em três etapas de fiscalização. No momento da impressão, realizada em um período de dois meses, câmeras de vigilância supervisionavam a conduta dos trabalhadores. Mais de 600 funcionários estavam envolvidos no processo.

Comunicado oficial – Enem 2019

O Ministério da Educação informa que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) irá manter as etapas para aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. O cronograma previsto no edital está mantido, com todas as datas transcorrendo normalmente e as provas marcadas para 3 e 10 de novembro.

Em relação à falência da gráfica contratada para a diagramação e impressão dos cadernos de prova da edição deste ano do Enem, a autarquia está avaliando alternativas seguras.

O Inep reforça, ainda que está aberto, até 10 de abril, o período para pedido de isenção da taxa de inscrição no Enem 2019 e justificativa de ausência na edição anterior. As inscrições para o exame acontecem entre 6 e 17 de maio.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

