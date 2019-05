MEC oficializa contratação de gráfica para a realização do Enem 2019

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), foi autorizado a contratar, sem licitação, a gráfica que imprimirá as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Extrato de Dispensa de Licitação foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), pelo Ministério da Educação nesta terça-feira (21). A empresa que fará as impressões é a gráfica Valid Soluções S.A. Ela receberá pelos trabalhos R$ 151,7 milhões.

A gráfica contratada já havia sido anunciada pelo Ministério da Educação (MEC) no mês passado, em substituição à RR Donnelley, que era detentora do contrato, e decretou falência.

Na ordem de classificação na licitação realizada em 2016, a Valid era a gráfica seguinte. Agora ela foi convocada para evitar atrasos na edição do Enem deste ano. Segundo o Inep, essa foi a alternativa segura encontrada, dentro da legislação vigente, já que não haveria tempo hábil para iniciar um novo processo licitatório.

A Valid será responsável pela diagramação, manuseio, embalagem, rotulagem e entrega dos cadernos de prova à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), para que seja distribuída.

