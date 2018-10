MECA volta às origens com MECAMaquiné

Reconhecido radar da cena cultural global, o MECA resgata suas raízes gaúchas e retorna à Fazenda Pontal, em Maquiné (RS), no dia 03 de novembro com o MECAMaquiné.

Após o début inesquecível no Recife com o MECABrennand e levar mais de nove mil pessoas na quarta edição do MECAInhotim, o MECAMaquiné traz para o primeiro feriado de novembro Warpaint, Silva, Rubel, Teto Preto, Supervão, Catavento, Trabalhos Espaciais Manuais e o duo de DJ’s Selvagem. No Heineken Stage, se apresentam Cuscobayo, Alpargatos e Tagua Tagua.

A programação ainda conta com os clubinhos –– espalhados na Fazenda Pontal com programações especiais de DOMA, Fennda, 20BARRA9 e CUBO.

Originalmente o MECA foi criado como evento de música no litoral sul do Brasil em 2010, e ao longo dos últimos sete anos realizou edições em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brumadinho (Instituto Inhotim) e Recife. “Produzimos os eventos que a gente gostaria de ir. Geramos o conteúdo que a gente gostaria de consumir. Construímos os lugares que a gente gostaria de frequentar. Criamos os produtos que a gente gostaria de comprar. Investimos nos negócios que a gente gostaria de participar. Aproximamos as pessoas com quem a gente gostaria de conviver. Conectamos as marcas que a gente gostaria de trabalhar. Simples assim.” – Rodrigo Santanna, fundador do MECA.

O MECA trouxe para o Brasil ao longo de seus oito anos de existência bandas como AlunaGeorge, Charlie XCX e Two Door Cinema Club, antes das mesmas serem escaladas para outros grandes festivais. Além de lançar atrações internacionais, o MECA investe em grandes nomes nacionais como Caetano Veloso, Jorge Ben Jor e Elza Soares, e artistas da nova geração como Rubel, Alice Caymmi, Liniker, Jaloo, Luiza Lian, Tássia Reis, Karol Conka e Mahmundi.

