Mecânicos acham jiboia em motor de carro quando estavam consertando o veículo

Uma jiboia com 1,5 metro de comprimento foi encontrada no painel do carro de um morador de Sobradinho, no Distrito Federal. O animal foi descoberto por mecânicos, durante a manutenção do ar-condicionado do veículo. O automóvel foi levado para a oficina porque o sistema elétrico havia parado de funcionar.

Animal foi transportado do Mato Grosso.

O dono do carro disse que esteve em Nova Xavantina, no Mato Grosso, há 15 dias, e viu a cobra no chão, próxima ao veículo. O homem afirmou que não sabia, no entanto, que o réptil havia entrado no carro. Os mecânicos tiveram de desmontar todo o painel para conseguir retirar o animal. O resgate demorou cerca de duas horas. O Batalhão de Polícia Militar Ambiental foi chamado e recolheu a serpente. Ela foi encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres. (AG)

