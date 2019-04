Mecanismo faz o cérebro “esquecer” que está com fome; a descoberta pode ajudar no tratamento da obesidade e da compulsão alimentar

A comida é necessária para a sobrevivência, e, por isso, os animais desenvolveram sistemas fisiológicos que os atraem para os alimentos e os mantêm repetindo o ato de se alimentar. Agora, uma pesquisa da Universidade Rockefeller, em Nova York, revelou a existência de células cerebrais com o efeito oposto: reduzir o impulso de um animal para comer.

O estudo mostra que essas células também desempenham um papel na regulação da memória e fazem parte de um circuito cerebral maior que promove uma alimentação “equilibrada”.

Com base nesta pesquisa, a brasileira Estefania Azevedo, pós-doutoranda na universidade, identificou um grupo de células do hipocampo, região cerebral associada à memória, conhecidas como neurônios hD2R. E estas células se tornam ativas sempre que um camundongo é alimentado.

Colaborando com Paul Greengard e Jia Cheng, os pesquisadores também descobriram que, quando esses neurônios eram estimulados, os ratos comiam menos; e, quando eles foram silenciados, comeram mais. Em suma, os neurônios hD2R respondem à presença de alimentos, impedindo os animais de ingerirem esse alimento.

Estefania diz que, embora os animais geralmente se beneficiem de comer os alimentos diante deles, em alguns casos é útil exercitar a contenção. Por exemplo, se um animal comeu recentemente, procurar por outra refeição é desnecessário e arriscado, já que isso pode expor a predadores. Os neurônios recém-descobertos, ao que parece, ajudam os animais a pararem de se alimentar quando não mais lhes convém.

“Essas células impedem que um animal coma demais”, disse a pesquisadora ao site da universidade. “Eles parecem tornar a alimentação menos recompensadora e, nesse sentido, estão ajustando a relação do animal com a comida”.

Memórias afetivas e comida

O estudo surgiu do interesse de Estefania sobre como o nosso cérebro pode influenciar nas nossas escolhas alimentares. A bioquímica explica que essa relação é muito marcada pelo prazer, que tem também relação com a memória. A cientista dá um exemplo: em geral, as memórias mais fortes com comida datam da infância, como o jantar na casa da avó ou a comida feita pela mãe quando se está doente.

“Esses tipos de memórias ficam por anos, e influenciam as nossas escolhas alimentares no futuro”, pontua ela. “Olhando como o cérebro controla essa memória, estudamos o hipocampo. E descobrimos células nervosas que respondem especificamente à presença de comida. Ativando essas células de forma artificial, consegue-se fazer com que ele coma menos basicamente por mudar o quadro prazeroso com a comida e sua memória.”

Na prática, a bioquímica pontua que esse estudo mostra a importância de se alimentar de forma consciente e pode ajudar no tratamento da obesidade e compulsões alimentares, especialmente nas terapias cognitivo comportamental.

“Esse tipo de terapia ajuda a diminuir o consumo por mudar a relação da comida na sua mente, e acredito que essas células são elemento importante do porquê elas funcionam para tratar pacientes com obesidade”, afirma. “Elas têm várias características que podem ser moduladas com drogas específicas, isso indica um possível passo para o tratamento das compulsões alimentares.”

Desfazendo a memória

Na natureza, para comer, é preciso saber onde encontrar comida. E os cérebros são bons em lembrar a localização das refeições anteriores: quando um animal encontra alimento em um local específico, faz uma conexão mental entre o local e a comida. Para testar como as células hD2R podem afetar essas conexões, Friedman e Azevedo estimularam os neurônios à medida que os ratos vagavam em torno de um ambiente repleto de alimentos.

Eles descobriram que essa intervenção fez com que os camundongos tivessem menos probabilidade de retornar à área onde a comida estava, o que sugere que a ativação do hDR2, de alguma forma, diminui as memórias relacionadas à refeição.

Outras experiências mostraram que os neurônios hD2R recebem entrada do córtex entorrinal, que processa informações sensoriais, e enviam a saída para o septo, que está envolvido na alimentação. Os pesquisadores que identificar esse circuito cerebral, concluíram que os neurônios servem como um ponto de controle regulatório entre a percepção de alimentos e a ingestão deles.

Em conjunto com análises de outros circuitos neurais, a pesquisa sugere que o cérebro tem mecanismos elaborados para ajustar o apetite: enquanto alguns sistemas ajudam um animal a lembrar e encontrar comida, outros restringem a ingestão de alimentos.

