No primeiro dia de competição dos Jogos Universitários Brasileiros de 2018, já saiu o primeiro ouro gaúcho. Jocasta Oliboni, aluna da Universidade de Passo Fundo, terminou em primeiro nos 10 mil metros. Pouco antes, Hélen Spadari, da Universidade de Caxias do Sul, levou a prata nos 3 mil metros com obstáculos. A delegação gaúcha tem 40 atletas.

