Mediar Brasil expande a mediação e arbitragem em todo o país.

Na manhã de sábado, foi realizado em Porto Alegre o lançamento do sistema Mediar Brasil, no auditório Ana Terra, da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Com a presença de Mediadores Comunitários de várias cidades gaúchas, segundo o presidente da instituição, Roque Bakof, “realizamos o lançamento do sistema Mediar Brasil, a evolução que o TMA (Tribunal de Mediação e Arbitragem) está construindo no estado e no Brasil, com os Núcleos de Mediação e Arbitragem, na solução de conflitos de interesse, promovendo soluções legais, pacificadoras, ágeis, confidenciais, e sociologicamente evoluídas. Bakof explicou que “a filosofia que defendemos há 18 anos no Rio Grande do Sul, mais uma vez saiu fortalecida, e assim, com o sistema Mediar Brasil se expande com firmeza conceitual para todo o país”.

