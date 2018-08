Médica espremedora de espinhas ganha reality show na TV americana

Existe algo que une milhões de pessoas em todo o mundo: o prazer de ver cravos, espinhas e cistos sendo expurgados da pele. Depois da popularização dos serviços de vídeo, como o YouTube, esse prazer, muitas vezes oculto, passou a ser traduzido também em visualizações. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Se alguém soube capitalizar em cima desse interesse foi a dermatologista Sandra Lee, especializada no tratamento cirúrgico de câncer de pele e em medicina estética.

Ela se tornou uma youtuber de primeira grandeza após começar a postar vídeos, filmados em seu próprio consultório, de extrações de cravos, espinhas e cistos, além de outros problemas dermatológicos. Seu canal é o mais popular do tipo, acumulando mais de 2,2 bilhões de visualizações. Ela posta vídeos do tipo – regados a pus e sangue – desde 2014.

No mês passado, sua carreira ganhou um novo capítulo: o canal de televisão TLC passou a exibir uma série batizada com o nome pelo qual Lee ficou conhecida nas redes sociais, “Dr. Pimple Popper”.

A primeira temporada, já em andamento, terá sete episódios, um por semana. O contrato foi renovado e haverá uma segunda temporada, com mais sete.

Com ares de “Dr. Holliwood” (série estrelada pelo cirurgião plástico Robert Rey, nascido no Brasil e radicado nos EUA), a série explora, antes dos procedimentos, o drama pessoal dos indivíduos que sofrem com os problemas de pele, diferentemente do estilo direto ao ponto que se observa em seus vídeos no YouTube e no Instagram.

Capítulo sentimental cumprido, chega a hora que os fãs da Pimple Popper (aos quais ela carinhosamente chama de popaholics – algo como viciados em espremer, em tradução livre) mais gostam: a extração. Entre casos fáceis e cabeludos, quase todos têm alguma solução.

“Para mim é fascinante o fato de o público gostar dessas coisas. Acho que a série vai capturar o interesse de mais pessoas além dos ‘popaholics’, vai converter as pessoas ao ‘popaholicismo’, já que, na minha opinião, vai mostrar o grande panorama de como [minha rotina] funciona”, disse Lee recentemente ao jornal The Washington Post. “Acho muito curioso como tudo começa em algo grotesco, chocante ou nojento para tantas pessoas e termina com um final feliz.”

Mas existe uma possível explicação evolutiva e neurológica para o prazer que alguns sentem em remover massas e corpos da própria pele. Em um passado não muito distante, pode ter sido importante arrancar parasitas e pústulas a fim de evitar a progressão da doença ou da infecção.

Em algumas pessoas, a extração pode ativar áreas do sistema de recompensa do cérebro, como o núcleo accumbens, gerando pequenas doses de prazer. De alguma forma, essa mesma região cerebral pode ser ativada ao ver outras pessoas tendo cistos, espinhas e cravos (comedões, no jargão da área) retirados; já quem não é nada fã da espremeção pode ter o córtex insular ativado, o que gera a resposta de nojo.

A médica Tatiana Gabbi, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, afirma que os procedimentos realizados pela Pimple Popper não devem ser repetidos em casa. “Quando ela mostra os procedimentos, a ideia é que as pessoas não precisem repetir – só o fato de assistir ao vídeo já dá o prazer que a pessoa precisa”, diz.

Para casos mais simples, como cravos e espinhas, é possível usar cremes e loções, explica Gabbi. E Sandra Lee não deu ponto sem nó: já lançou também uma série de produtos de cuidados para a pele, entre loções e cremes, e até mesmo um extrator de comedões de metal, igual ao que utiliza em seus pacientes.

Outra opção para lidar com casos menos graves é buscar os serviços de esteticistas profissionais –além de o preço dos procedimentos custarem menos, em média, do que os realizados por dermatologistas, os médicos geralmente não focalizam sua atuação nessa área, explica Gabbi.

Já para lesões inflamadas, nódulos, cistos ou acne grave, deve ser buscado o atendimento médico, sob risco de complicações mais sérias do que só cicatrizes no rosto.

