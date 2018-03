Uma médica do Samu (Serviço Móvel de Urgência) de Itapetininga (a 172 quilômetros de São Paulo) foi ao casamento do chefe, no último dia 17, usando uma ambulância do serviço. Ela estava de plantão e pediu autorização de outro médico da base para ir ao evento. Eles foram demitidos na terça-feira (27).

