O curso de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) segue como o mais disputado do vestibular da Fuvest. Quem for concorrer no processo de seleção, marcado para o próximo dia 25, vai disputar em uma relação de 115 candidatos por vaga. Na data do exame, os portões abrem às 12h30min e fecham às 13h (horário de Brasília-DF). A prova tem cinco horas de duração.

