Medicina Veterinária da UniRitter realiza primeiros socorros de animais na 39ª Expointer

Pela primeira vez, a Expointer conta com um posto de atendimento da UniRitter com plantão em três turnos para serviços de primeiros socorros e assistência de enfermagem para os animais em exposição. No local, alunos e professores do curso de Medicina Veterinária da instituição de ensino são os responsáveis pelos atendimentos.

O atendimento clínico na 39ª Expointer foi idealizado com o intuito de proporcionar aos alunos a integração dos conhecimentos teóricos e práticos, bem como oferecer assistência técnica aos animais durante a feira. “Devido à alteração do manejo, realizado por diferentes pessoas durante o evento, os animais expostos estão sujeitos a serem acometidos por variadas afecções. Tais como: infecções na glândula mamaria, sobrecarga alimentar, intoxicações, claudicações, entre outras”, destaca André Dalto, professor do curso de Medicina Veterinária da UniRitter.

No posto, podem ser recebidos animais de todas as espécies. Os casos serão avaliados individualmente, podendo ser encaminhados para o Centro de Saúde Veterinária da UniRitter ou conveniados conforme a necessidade.

A sede das consultas está localizada ao lado da inspetoria veterinária, próxima ao portão 8 do Parque de Exposições Assis Brasil. Os atendimentos ocorrem por ordem de chegada.

Comentários