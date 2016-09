Médico acusado de cometer estupros em São Paulo é preso em Passo Fundo

Um médico acusado de cometer estupros em São Paulo foi preso neste sábado (03), em Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul. Policiais da Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas de Passo Fundo capturaram um homem em uma banca dos camelôs, localizada na Praça Tochetto.

De acordo com o delegado Adroaldo Schenkel, o homem, que é médico, é acusado de estupros na cidade de Santo André, em São Paulo, e há meses os policiais monitoravam a família do acusado para prendê-lo. Os mandados de prisão foram expedidos por Santo André/SP, local onde o médico cometeu os crimes de estupro, envolvendo pacientes.

