Médico acusado de integrar “máfia das próteses” em Brasília é condenado a indenizar paciente

A 1ª Turma Cível do TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal) negou um recurso e manteve a condenação que sentenciou o médico Henry Greidinger Campos a indenizar uma paciente em R$ 15 mil. Preso em 2016, ele é acusado de integrar a “máfia das próteses” que fez uma série de vítimas na capital. As informações são do portal G1.

O processo em questão foi movido por uma paciente que afirmou ter sido enganada pelo médico. Segundo a autora, Henry Gredinger tentou fraudar o plano de saúde e realizou tratamento que não trouxe melhoria alguma.

A decisão é de segunda instância e cabem recursos aos tribunais superiores.

Troca de procedimentos

No processo, a mulher conta que procurou o especialista em abril de 2016, após sentir dores constantes e intensas na coluna. Durante a consulta, o médico recomendou a realização de uma rizotomia interfacetária, procedimento não invasivo e realizado a laser.

No entanto, a paciente afirma que, após o tratamento, observou que havia levado pontos nas costas, o que não estava previsto. A mulher questionou o médico e ele disse que decidiu, por conta própria, realizar um outro procedimento, já que o plano de saúde da paciente não teria aprovado o anterior.

Desconfiada com a atitude do especialista, a mulher procurou o plano de saúde, que afirmou ter aprovado solicitações para três procedimentos, inclusive o que o médico alegou ter sido negado. Assim, Henry Greidinger receberia por tratamentos que não realizou.

Operação policial

Três meses após o caso, a Polícia Civil do DF deflagrou a Operação Mr. Hyde, que teve como alvo a “máfia das próteses” que enganava pacientes na capital. Ao identificar Henry Greidinger como um dos presos na ação, a autora procurou outro especialista.

De acordo com a mulher, o segundo médico afirmou que as condições físicas dela eram as mesmas de antes do tratamento. Por isso, em 2017, ela teve que passar novamente por procedimento e acionou a Justiça contra o médico.

Em defesa, Henry Greidinger voltou a afirmar que o convênio não havia liberado o material necessário para a intervenção prescrita inicialmente. O médico alegou que, por isso, teria realizado outro procedimento para tentar diminuir as queixas de dor da paciente.

O especialista afirmou ainda que houve insucesso no tratamento, e que isso não pode ser confundido com erro médico.

Decisão da Justiça

Em primeira instância, a Justiça concedeu o pedido da paciente e condenou o médico a indenizá-la em R$ 15 mil. Segundo o juiz Rodrigo Otavio Donati Barbosa, que analisou o caso, o médico agiu com “negligência e imperícia”.

“Restou demonstrada falha na prestação do serviço médico prestado pelo primeiro réu, que atuou de forma dolosa ao deixar de informar que realizaria outro procedimento, que não aquele inicialmente informado à autora, bem como ao utilizar-se de justificativa falsa para explicar essa conduta”, afirmou.

A decisão foi mantida em segunda instância. Para o desembargador Teófilo Caetano, relator do processo, “resta inconteste de dúvidas que o profissional médico não adotara o adequado procedimento necessário ao tratamento da paciente”.

Henry Greidinger ainda responde a pelo menos outros quatro processos por erro médico na Justiça do DF, além da ação penal em que é acusado do crime de organização criminosa.

Máfia das próteses

A operação que desmontou a “máfia das próteses” no DF ocorreu em setembro de 2016. À ocasião, foram presas 13 pessoas. Atualmente, 16 acusados são réus na Justiça por conta da ação.

Segundo as investigações, o grupo, formado por médicos e empresários do DF, fraudava a necessidade de cirurgias ortopédicas e usava próteses mais baratas para lucrar em cima dos planos de saúde.

