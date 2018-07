Médico afirma que Michael Jackson foi castrado quimicamente pelo seu pai

Conrad Murray, médico que foi declarado culpado no processo em que era acusado do homicídio culposo (quando não há intenção de matar) de Michael Jackson, fez revelações sobre Joe Jackson, pai do cantor, ao jornal The Blast. Joe morreu no dia 27 de junho, aos 89 anos.

Conrad já havia afirmado que Joe “foi um dos piores pais da história” e disse que “Michael experimentou a crueldade nas mãos de seu pai”. As citações foram repercutidas também pela revista People e outros sites internacionais.

“O fato de ele ter sido ‘quimicamente castrado’ para manter sua voz aguda é algo indescritível”, relatou Conrad.

Esta não é a primeira vez que o médico fala sobre o assunto. Em seu livro “This Is It! The Secret Lives of Dr. Conrad Murray and Michael Jackson”, lançado em 2016, o médico acusa Joe de forçar Michael a tomar injeções de hormônio aos 12 anos de idade para curar acne e prevenir a mudança de voz.

Conrad foi condenado em 2011 por homicídio culposo (quando não há intenção de matar), e cumpriu dois anos de prisão por administrar alta dose de propofol ao cantor, morto em 2009.

