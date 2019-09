Médico condenado a 130 anos por estupro é preso em Santa Maria

A Polícia Civil de Santa Maria prendeu, nesta quarta-feira (25), o médico Pedro Augusto Ramos da Silva, que foi condenado em 2016 a 130 anos de prisão pelo Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO) por estuprar 15 pacientes. O médico deveria estar em prisão domiciliar na cidade gaúcha, mas foi visto caminhando normalmente em locais públicos. Ele estava autorizado a comparecer em consultas médicas e a saídas eventuais para fazer tratamento de saúde, mas foi visto em outros locais sem permissão, como agências bancárias e imobiliárias.

Com o descumprimento da pena domiciliar, Pedro Augusto foi conduzido ao Presídio Estadual de Santa Maria. Será aberto um processo disciplinar por descumprimento de pena e, caso for condenado, a pena deve retroceder e pode retornar ao regime fechado. Após deixar a delegacia, algumas pessoas gritaram, em frente ao estabelecimento “João de Deus!”, referindo-se ao caso do médium também investigado por crimes sexuais contra pacientes.

