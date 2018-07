No município de Itaporã (TO), um médico do SUS prescreveu a um paciente um medicamento em uma receita ilegível. O farmacêutico que recebeu o documento não teve como vender o remédio. E essa é justamente a orientação, tanto do Conselho Regional de Farmácia, quanto do Conselho Regional de Medicina, para evitar erros.

