Médico negou privilégio de Niki Lauda na fila do transplante de pulmão

Tricampeão da Fórmula 1, Niki Lauda segue internado no Hospital Geral de Viena após passar por um transplante de pulmão há três dias. Em meio à sua recuperação, uma polêmica foi gerada. Surgiram questionamentos sobre um possível “privilégio” do ex-piloto na fila do transplantes devido a sua fama.

O cirurgião responsável pelo caso, Walter Klepetko, porém, negou a acusação e explicou que o austríaco inclusive esperou uma semana para poder realizar o procedimento cirúrgico e que o caso havia se tornado de “de máxima urgência”.

“Se alguém de repente chega à prioridade máxima para o transplante de pulmão, a doação de órgãos é feita com a maior urgência. Não havia outra opção. Sempre incomoda que isso possa ser levado para o fator celebridade. São fatores realmente objetivos. Você precisa superar isso e entender que o senhor Lauda tem o mesmo direito dos outros pacientes”, disse o médico.

Além disso, Klepetko também comentou sobre a recuperação de Lauda, que apesar de sedado e sob respiração mecânica, apresenta prognóstico positivo:” No momento, tudo está acontecendo como planejado. Um paciente jovem pode receber alta após duas ou três semanas, enquanto que, para um paciente mais velho, a convalescença é mais longa. É importante que seja um processo tranquilo e que o paciente seja retirado dessa situação difícil”.

Atual diretor não executivo da Mercedes, Lauda estava de féria em Ibiza, na Espanha, quando contraiu uma forte gripe a acabou sendo internado em Viena. Num primeiro momento, ele recebeu apenas o tratamento convencional, porém seu quadro se agravou e exigiu o transplante de pulmão.

Condição

Sua condição no momento da cirurgia era considerada “extremamente crítica”, afirmou o diretor do departamento que realizou a cirurgia em Lauda. “Nos últimos sete dias o Sr. Lauda sobreviveu apenas com uma bomba, uma espécie de máquina pulmonar-cardíaca”, disse o diretor do Departamento de Cirurgia Torácica, Walter Klepetko, em uma entrevista televisionada.

Sem a realização do transplante, a expectativa de vida em tais circunstâncias estaria limitada a dias ou semanas, disse. “Considerando as circunstâncias não muito fáceis, estamos muito, muito, felizes com o desenvolvimento”, disse Klepetko, acrescentando que o hospital publicaria uma atualização ampla sobre o estado de saúde de Nikki posteriormente.

Lauda, que sofreu queimaduras severas em um acidente quase fatal na Fórmula 1, em 1976, e depois se tornou um empreendedor no setor de transporte aéreo, adoeceu recentemente. Ele conquistou seus títulos na categoria nos anos de 1975, 1977 e 1984.

