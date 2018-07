O vereador de Aurora, no Ceará, Valmir Costa Gonçalves foi preso suspeito de estuprar uma criança durante um plantão médico no hospital de Umari, onde o vereador trabalha como diretor clínico. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, o crime ocorreu no ultimo dia 11 de julho. A Justiça da cidade de Ipaumirim determinou a prisão temporária do vereador.