Médicos retiram a agulha do ouvido de um bebê que foi vítima de ritual religioso

Médicos que acompanham o caso do bebê de 3 meses, que supostamente foi vítima de maus-tratos em um ritual religioso e que está internado há 26 dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pediátrica da Santa Casa de Rondonópolis (MT), conseguiram retirar uma das quatro agulhas do corpo da criança. Os profissionais aguardavam uma evolução no quadro de saúde do bebê para não colocá-lo em risco.

No ritual, três agulhas de metal foram colocadas na cabeça do bebê e uma agulha no abdômen. Um novo boletim médico foi divulgado. De acordo com a equipe médica, a agulha foi retirada do ouvido da criança durante um procedimento cirúrgico.

O estado de saúde da menina é considerado estável e apresentou uma evolução no tratamento. O bebê está na UTI desde o dia 13 de dezembro, mas respira sem a ajuda de aparelhos. Ela também se alimenta e movimenta o corpo. A criança, ainda conforme os médicos, passa por um tratamento contra uma infecção no sistema nervoso central.

O bebê recebe acompanhamento de uma equipe de neurocirurgia e é avaliada por um otorrino. Não há previsão de alta médica da UTI pediátrica. (AG)

