Médicos retiraram 1 quilo de cocaína em cápsulas engolidas por uma mulher boliviana

Uma das duas mulheres bolivianas flagradas com drogas em um ônibus na rodovia Castello Branco, em Itu (SP), teve 1.020 quilo de cocaína retirados do estômago após cirurgia.

O raio X divulgado nesta quinta-feira (15) pela Polícia Rodoviária constatou 68 cápsulas de cocaína no estômago da mulher.

Dois pacotes foram expelidos naturalmente enquanto os outros 66 foram retirados por cirurgia no Hospital Regional de Sorocaba (SP).

Ainda segundo a polícia, cada cápsula tinha aproximadamente 15 gramas de cocaína.

A droga foi encaminhada à Polícia Federal de Sorocaba e a mulher, que permanece no hospital por conta da cirurgia, será detida assim que sair da unidade de saúde.

Flagrante

As drogas foram apreendidas pela Polícia Rodoviária que abordou duas mulheres no quilômetro 74 da Castello Branco.

Conforme as imagens, com as suspeitas foram encontrados também três tabletes de maconha presos ao corpo de uma das passageiras.

As mulheres têm aproximadamente 45 anos e estavam em um ônibus de turismo vindo de Corumbá (MS). O destino era o bairro do Brás, em São Paulo (SP).

Além da mulher internada em Sorocaba, a outra passageira também permaneceu detida na sede da Polícia Federal de Sorocaba.

Drogas pelos Correios

Um grupo criminoso interestadual que vendia drogas sintéticas pelo correio foi alvo da Operação Caça às Bruxas, realizada na manhã desta quinta. A Polícia Civil cumpriu 25 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão em nove Estados e no Distrito Federal.

Até as 10h40min, haviam sido presas 21 pessoas, das quais sete em seis regiões administrativas do DF. Os Estados com alvos na operação foram: Goiás, São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Norte, Tocantins, Bahia e Minas Gerais.

Os Correios não comentaram o caso, mas disseram que “possuem procedimentos internos específicos para fiscalização” e que “trabalham em parceria com órgãos de segurança pública”.

No entanto, apenas informaram os procedimentos adotados pela empresa quando as drogas são efetivamente encontradas.

Segundo a Polícia Civil, o nome da operação faz referência à forma como os traficantes se denominavam: “Bruxos”. Delegados responsáveis pela operação no DF explicaram à TV Globo que os criminosos vendiam as drogas por meio de um perfil falso nas redes sociais.

Após o pedido de encomenda, os clientes faziam um depósito bancário e a droga – LSD ou ecstasy – chegava em casa pelo correio. Os entorpecentes eram fabricados pelos próprios traficantes.

Em Natal (RN), a polícia apreendeu um envelope que havia sido encaminhado para uma caixa postal alugada. Em São José do Rio Preto (SP), foram encontrados 3.600 pontos de LSD.

