Médicos se recusaram a fazer a cirurgia de fimose e o próprio paciente teve de fazê-la

Um russo de 38 anos fez a própria operação de fimose após médicos se recusarem a realizar a cirurgia. A condição é comum entre bebês e crianças, mas rara em adultos. O caso aconteceu em Moscou, na Rússia.

O homem, identificado apenas como Roman A., afirmou que estava com fortes dores no pênis e que mal conseguia usar o banheiro. Por ser adulto, médicos acharam melhor não operá-lo.

Desesperado e revoltado, Roman decidiu agir por conta própria. Ele utilizou uma faca e uma tábua de carne para realizar o procedimento.

“Foi minha escolha fazer isso. Os médicos me rejeitaram e isso estava afetando meu psicológico”, disse o russo. “Estava com dor. Fui diagnosticado com um problema sério, e eles me negaram a cirurgia.”

Não há informações sobre o resultado da operação.

