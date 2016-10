Médicos separam gêmeos siameses unidos pela cabeça

Uma equipe de médicos concluiu na manhã desta sexta-feira (14) uma complexa cirurgia de separação de gêmeos siameses unidos pela cabeça. O procedimento de mais de 16 horas de duração foi bem-sucedido.

Os gêmeos Jadon e Anias McDonald têm 13 meses e foram operados por uma equipe liderada pelo cirurgião James Goodrich, especialista nesse tipo de cirurgia. A mãe dos bebês, Nicole McDonald, postou uma mensagem no Facebook relatando que a operação foi realizada, mas que a situação ainda era complexa.

Segundo Nicole, os bebês compartilhavam uma área de 5 x 7 centímetros do tecido cerebral e o cirurgião teve de decidir como dividi-lo “com base em seu instinto”, já que não havia um plano definido. Nicole relatou ainda que um dos bebês, Anias, ficou debilitado pelo procedimento e está sendo mantido estável por meio de medicamentos. É possível que ele não consiga mover um ou ambos os lados do corpo no início por causa da região do cérebro envolvida na cirurgia.

Nos próximos dias, os bebês estarão sujeitos a inchaço cerebral e acidente vascular cerebral. “Os próximos meses serão críticos em termos da recuperação e não sabemos com certeza como Anias e Jadon vão se recuperar nas próximas semanas”, ressaltou Nicole.

A cirurgia aconteceu no Centro Médico Montefiore, em Nova York, nos Estados Unidos.

