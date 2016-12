Medidas microeconômicas devem ser anunciadas ainda este ano, diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o pacote de medidas microeconômicas para estimular o crescimento deve ser anunciado nos próximos dias. A declaração foi feita em evento da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) nesta segunda-feira (12), em São Paulo.

“A nossa expectativa é uma apresentação neste ano”, disse o ministro. “Estamos trabalhando intensamente uma análise de medidas que possam ser tomadas depois da aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do teto de gastos.” No Senado, a votação em segundo turno da PEC está marcada para esta terça-feira (13).

Meirelles afirmou que as medidas devem abranger vários setores e terão objetivo de aumentar a produtividade da economia brasileira “em todas as áreas, desde o registro da empresa, mudanças estatutárias, pagamento de impostos, racionalização, mudanças visando tornar esse processo mais ágil e mais seguro”.

Questionado se as mudanças trarão estímulo ao crédito, Meirelles respondeu: “Não no sentido do estímulo que foi feito nos últimos anos, de subsídios e estímulos artificiais, que aumentam o déficit público e não deram resultado. Aliás, criaram todo esse desequilíbrio na economia brasileira.”

Meirelles negou que a delação do ex-diretor de relações institucionais da Odebrecht Cláudio Melo Filho tenha mudado a estratégia do governo com relação ao anúncio das medidas econômicas. “Do nosso ponto de vista, a agenda econômica segue normalmente.” (AG)

