Com os termômetros marcando 13°C no aeroporto Salgado Filho, o chimarrão oferecido por um grupo do CTG Guardiões do Rio Grande foi muito bem recebido pelos passageiros que desembarcavam em Porto Alegre na tarde de terça-feira (2). A ação foi promovida para recepcionar os turistas que chegavam para acompanhar o jogo entre Peru e Chile pela Copa América, na noite desta quarta-feira (3).

