O Banco Central prometeu nesta segunda-feira (03) tirar do papel nos próximos quatro meses seis medidas microeconômicas para melhorar a eficiência do mercado de capitais. O anúncio está ligado à retomada do grupo de trabalho do mercado de capitais no novo governo, agora sob o nome de Iniciativa Mercado de Capitais. Serão propostas medidas de aperfeiçoamento das garantias em imóveis.

