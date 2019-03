Medo! Saiu o trailer apavorante de “Annabelle 3: De Volta Para Casa”

Por Juliano Castello

Foi divulgado ontem o trailer de “Annabelle 3: De Volta Para Casa” dirigido e roteirizado por Gary Dauberman, e produzido por James Wan. Na terceira parte da saga da boneca amaldiçoada, os demonólogos Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga) levam o brinquedo possuído até a sala de artefatos místicos dentro de casa. A boneca fica dentro de um vidro sagrado benzido por um padre.

Quando a filha do casal leva as amigas em casa, uma delas liberta a boneca que começa a perseguir a filha do casal Warren.

Confira o trailer:

