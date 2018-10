Meeting FESTURIS: muda o perfil da oferta de conteúdo na Feira Internacional em 2018

A 30 edição da Feira Internacional de Turismo de Gramado – FESTURIS terá muitas mudanças em uma aposta na renovação de seu formato. A modernização do evento passa pela mudança da oferta de conteúdo que tradicionalmente ocorre no período do amanhã. Este ano as palestras, workshops e debates sobre o turismo mundial, além dos cases e destinos em destaque, estarão concentrados no Hotel Master Gramado, nas manhãs dos dias 09 e 10 de novembro, das 09 às 12 horas. É o Meeting FESTURIS – Conteúdo e Networking, que será fechado a 500 profissionais com credenciamento pago e separado do credenciamento geral da Feira de Negócios que ocorre no Serra Park.

Contando com diversos painéis de conhecimento, é um canal aberto de diálogo com o público, profissionais do turismo, agentes de viagens, representantes de destinos turísticos, empreendedores, órgãos oficiais de turismo, estudantes e universidades, além de todos interessados em conteúdo. Será uma verdadeira “viagem pelo conhecimento”, o Meeting segue com inscrições abertas e as vagas são limitadas. Os painéis são: Cidades Inteligentes e as experiências do Turismo, Viagem de experiência, Tecnologia aplicada ao mercado do turismo, Como estimular o potencial máximo de cada um,Turismo de Entretenimento e Economia Criativa, Influência da Comunicação no Mercado de Viagens – Destino como Gerador de Conteúdo e A Importância Da Gastronomia Na Decisão Da Viagem.

Nomes como chef Ofir Oolioveira, chef Felipe Leroy, Renato Gonçalves (Universal Resort), Juliano Kimura, Eduardo Sanovicz (professor da USP), Pere Muñoz Perugorria (Espanha), entre outros, estão confirmados na grade de palestras. Confira a programação completa: https://rossiezorzanello.pages.pipz.io/palestrantes-meeting-festuris-2018/.

Além dos painéis, durante os dois dias de Meeting será oferecida uma oficina de Chocolates Brasileiros, comandada por Juliana Recuero Ustra, especialista em estudar iniciativas internacionais e brasileiras de chocolates especiais. Ela leva ao evento uma experiência sensorial e gastronômica, tanto no dia 09 quanto no dia 10, em dois horários: das 9h às 10h e das 11h às 12h.

O Meeting FESTURIS tem credenciamento exclusivo. Os interessados poderão se inscrever para participar desta novidade no site do FESTURIS. O credenciamento para o Meeting dará acesso também para a Feira de Negócios no Serra Park. Já os profissionais inscritos para a Feira de Negócios no Serra Park não terão acesso ao Meeting, sendo necessária a inscrição específica para a atividade. Este processo é necessário porque as vagas são limitadas a 500 profissionais. Mais informações pelo e-mail: sabrina@rossiezorzanello.com.br.

O FESTURIS – Feira Internacional de Turismo conta com cerca de 10 mil profissionais de Turismo de todo o planeta, mais de 2 mil marcas e cerca de 65 destinos internacionais em exposição. Todas as informações, descrição de cada painel, detalhes sobre os palestrantes, programação completa do Meeting e inscrições no link https://bit.ly/2JghyV0.

