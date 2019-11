Meeting Jurídico da Federasul vai debater Arbitragem e Administração Pública

Para falar sobre solução de conflitos na área pública, a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) vai promover o Meeting Jurídico nesta quinta-feira (14) às 12h. O secretário Extraordinário de Parcerias do Rio Grande do Sul Bruno Vanuzzi e os especialistas advogados Selma Lemes e Rafael Maffini vão falar sobre suas experiências em Arbitragem e discutir sobre os desafios e vantagens envolvidos no tema. Também será abordado o conceito de direito patrimonial disponível para fins de arbitragem na administração pública e questões relativas à escolha e remuneração dos profissionais deste ramo nas situações que envolvem a administração pública.

Representante do setor público no Meeting, Bruno Vanuzzi é bacharel em Direito e especialista em Direito Processo Civil e Constituição pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), com MBA em Concessões e PPPs da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo em parceria com a London School of Economics.

Já Selma Lemes é advogada, mestre em Direito Internacional e doutora em Integração da América Latina pelo USP. Ela integrou a Comissão Relatora da Lei de Arbitragem e participou da Corte Internacional de Arbitragem da CCI, em Paris. Selma também é professora de Arbitragem.

O advogado Rafael Maffini, por sua vez, é professor adjunto de Direito Administrativo da Ufrgs. Doutor em Direito pela Ufrgs, é sócio de Rossi, Maffini, Milman e Grando Advogados. O encontro contará com a mediação da presidente da Câmara de Arbitragem da Federasul, Gabriela Wallau, e está marcado para as 12h, no 4º andar do Palácio do Comércio.