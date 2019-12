Brasil Mega da Virada: saiba quais são as dezenas mais sorteadas no concurso especial

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2019

O sorteio do concurso especial será realizado na terça-feira Foto: Divulgação O sorteio do concurso especial será realizado na terça-feira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Com a proximidade da Mega da Virada, os brasileiros tentam aumentar as suas chances de começar o ano com o bolso cheio de dinheiro. Uma das estratégias usadas por quem deseja ter mais probabilidade de acertar a loteria é procurar quais são as dezenas mais sorteadas nesse concurso especial.

Na Mega da Virada, o número 10 é o mais sorteado, segundo a Caixa Econômica Federal. A dezena foi sorteada quatro vezes desde o início do concurso especial, em 2009. Em segundo lugar, ficam as dezenas 36 e 05. Cada uma foi sorteada três vezes. Confira as dezenas mais sorteadas na Mega da Virada: Dezenas Nº de vezes sorteada 10 4 vezes 05, 36 3 vezes cada 02, 03, 11, 18, 20, 33, 34, 37, 51, 53 e 56 2 vezes cada A Mega da Virada pagará mais de R$ 300 milhões na terça-feira (31). O prêmio não acumula.

