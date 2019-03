Mega Leilão revende bens de luxo de indiciados da operação Lava Jato

Por Gabriella Rocha*

Mega Leilão de itens apreendidos na operação Lava Jato estará aberto para venda direta em Curitiba. Ao todo, trinta e sete apartamentos no município de São Paulo, de Nelma Kodama, indiciado na operação, estão à venda por até 60% menos do que o valor inicial, além de alguns veículos de luxo. O responsável pelo leilão é o leiloeiro Jorge Nogari, de Curitiba, capital do Paraná. Ele assegura que a compra de qualquer item é de completa segurança, já que se tratam de bens arrestados em operações criminais com a devida perda de propriedade por parte dos réus. O primeiro leilão da rede aconteceu em dezembro do ano passado.

Desde a época, o preço de muitos imóveis baixaram significativamente. O lance inicial de um apartamento no Edifício Hotel Villa Lobos, do bairro Jaguaré, em São Paulo, com área privativa de 16 metros quadrados, era de R$ 190.000,00 mil. Agora, eles estão disponíveis por um lance inicial de R$ 114.000,00 mil. O pagamento poderá ser feito à vista ou com uma entrada de 50% do valor, e o salvo parcelado em até doze vezes. Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar dos lances, bem como investidores individuais ou de fundos de investimentos.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: