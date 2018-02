Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.012 da Mega-Sena, realizado na noite dessa quinta-feira na cidade de Santana (AP). O prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram: 08, 11, 27, 35, 36 e 51. A quina teve 107 apostas ganhadoras; cada uma levará 32.506,98 reais. Outras 6.828 apostas acertaram a quadra; cada uma ganhará 727,72 reais.

