Ninguém acertou as seis dezenas do sorteio 2064 da Mega-Sena, ocorrido na noite desta quarta-feira (1º), em Catalão (GO). Com isso, o prêmio estimado para o próximo sorteio, a ser realizado no sábado (4), é de R$ 30 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Os números contemplados nesta quarta foram 10, 14, 36, 53, 55 e 60.

Deixe seu comentário: