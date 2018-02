Ninguém acertou as dezenas do concurso 2.011 da Mega-Sena, sorteada nessa terça-feira em Santana (AP), e o prêmio acumulou em R$ 59 milhões. As dezenas sorteadas foram 02, 28, 32, 35, 54 e 58. A quina teve 119 apostas ganhadoras e cada uma levará R$ 21.054,02. Outras 5.949 apostas levaram a quadra, com prêmio de R$ 601,64 para cada uma.