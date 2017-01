Mega-Sena acumula e deve pagar 8 milhões de reais no próximo concurso

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.892 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Os números contemplados foram 06, 17, 22, 30, 37 e 50.

Para o concurso 1.893, que será realizado na próxima quarta-feira, o prêmio acumulado é de 8 milhões de reais.

Para os 31 acertadores da quina da Mega-Sena deste fim de semana, o prêmio individual é de 52.421 reais, enquanto os 2.623 apostadores contemplados com a quadra terão direito a 885 reais.

