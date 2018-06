Mega-Sena acumula e pagará R$ 4,5 milhões no sábado

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.053 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quarta-feira (27) na cidade de Campina Grande, na Paraíba. O prêmio acumulou e agora pode pagar R$ 4,5 milhões no próximo sorteio, no sábado (30). As dezenas sorteadas foram: 12, 22, 27, 37, 40 e 55. Segundo a Caixa Econômica Federal, 17 apostas acertaram a quina e levarão R$ 66.063,41 cada uma.

