Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 60 milhões neste sábado

Ninguém acertou, na noite de quarta-feira (22), as seis dezenas do concurso 1.990 da Mega-Sena, realizado em Italva (RJ). Os números sorteados foram: 11, 24, 26, 34, 37 e 59. O próximo sorteio, que ocorrerá no sábado (25), pode pagar R$ 60 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do concurso nas lotéricas. O bilhete mínimo custa R$ 3,50. A Quina teve 78 ganhadores. Cada um faturou R$ 41.488,51. Outras 5.852 apostas acertaram a Quadra e levaram R$ 789,98 cada.