Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.893 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (11) em Belém (PR). Os números sorteados foram: 16, 17, 19, 28, 45 e 58. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, no sábado (14) , é de R$ 11 milhões.